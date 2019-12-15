شعبة تلكلخ التابعة لفرع حمص للحزب تعقد مؤتمرها الانتخابي

بحضور الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية لحزب البعث رئيس مكتب العمال والفلاحين عقد المؤتمر الانتخابي لشعبة تلكلخ للحزب بجو من الديمقراطية والشفافية وذلك بمركز التنمية الريفية بتلكلخ.

الرفيق عزوز أكد أن الانتخابات واجب وطني يجب تأديته لمستقبل أفضل وأكثر أماناً، واستكمالاً لانتصارات الجيش العربي السوري ووفاءً لدماء وتضحيات شهدائنا الأبرار، لافتاً لضرورة تجسيد الممارسة الديمقراطية للانتخابات بموضوعية وشفافية والتي تدل على وعي الرفاق البعثيين وإيمانهم باختيار القيادات الأكفأ في تمثيلهم؛ ليكون حزب البعث قوياً مواجهاً يعمل لمصلحة الوطن وجماهيره.



وأشار عزوز إلى أن إجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي اليوم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية يعطي درساً للعالم أجمع أن البعث سيبقى شعلة متقدة ومتجددة وفق توجيهات الرفيق الأمين العام السيد الرئيس بشار الأسد، متمنياً والتوفيق للرفاق الناجحين بمهامهم المستقبلية.



حضر المؤتمر الرفيق عمر حورية أمين الفرع.