هافانا.. طلبتنا يجددون وقوفهم إلى جانب وطنهم سورية

أعرب الطلبة السوريون الدارسون في كوبا عن وقوفهم إلى جانب وطنهم سورية مجددين العهد على البقاء جندا أوفياء له.

وأشار الطلبة خلال لقاء نظم بالتنسيق مع فرع كوبا للاتحاد الوطني لطلبة سورية مع المكلفة بالشؤون القنصلية والثقافية في السفارة السورية في كوبا أريج سليمان إلى قرب تحقيق الانتصار النهائي على الإرهاب في وطنهم مؤكدين ثقتهم بعودة الأمن والأمان إلى كافة ربوع سورية بفضل تضحيات الجيش العربي السوري الباسل وصمود شعبهم ووقوفه خلف قيادته الحكيمة.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تخص الطلبة في كوبا وبحث سبل تذليل المشاكل التي تعترض مسيرة تحصيلهم العلمي.

بدورها أكدت سليمان ضرورة إعطاء كل الأهمية والعناية لمسألة التحصيل العلمي وتقديم صورة مشرقة لسورية في الخارج معربة عن حرص السفارة في كوبا على تقديم كل التسهيلات والخدمات للطلبة.