يوم علمي ومعرض دوائي في نقابة أسنان حماة

أقامت نقابة أطباء الأسنان بحماة بالتعاون مع الرابطة السورية للتجميل ومديرية الصحة يوماً علمياً بعنوان ” أيام حماة للتجميل” في مقر النقابة تناول ” نحو 12 ورقة عمل موزعة على 6 جلسات على مدى يومين لأحدث مستجدات العلوم الطبية والأسنان والمخبرية بمختلف الاختصاصات لا سيما المتعلق منها بتطبيقات الليزر في التعويضات السنية ودور الكمبوزيت التجميلية في التعويضات المتحركة والزرع في المنطقة الأمامية.

وأعتبر أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي أشرف باشوري “الأيام العلمية” تأكيد على استمرار العمل الطبي والنقابي في سورية رغم جميع التحديات فضلاً عن أهميتها في رفع السوية العلمية لأطباء الأسنان من خلال تبادل وجهات النظر والإطلاع على التقنيات الحديثة وغيرها.

ولفت عضو النقابة المركزية الدكتور طريف جابر إلى أهمية الأيام العلمية لرفع المستوى العلمي لأطباء الأسنان من خلال الدورات التخصصية ولتحتل النقابة مركز الصدارة العلمية, منوهاً بإنشاء الروابط التخصصية, ومن خلال المركز الوطني للاختصاصات الطبية والبورد السورية.

وأشار رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان بحماة الدكتور مخلص الجندي إلى حرص النقابة على تنظيم هذه الأيام العلمية التي تشكل محطة مهمة في مسيرة البحث العلمي, حيث تعرض أهم الأبحاث والمستجدات العلمية التي تهم الباحثين وطلاب وأطباء الاسنان للإطلاع على الأبحاث العلمية الجديدة وأخر مستجدات طب الاسنان والجديد في التجهيزات الطبية والعلاجية مشيراً إلى أهمية شغف أطباء الأسنان بهذا النوع الحديث من العلاجات التجميلية في طب الأسنان.

حضر افتتاح اليوم العلمي مدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة ورئيس مجلس إدارة الرابطة السورية للتجميل الدكتور محمد مراد ورؤساء فروع النقابات وعمداء الكليات والأساتذة المحاضرون.

البعث ميديا || حماة – منير الأحمد