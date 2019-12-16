الشعب الحزبية في طرطوس تختتم مؤتمراتها الانتخابية

اختتمت اليوم قيادة فرع طرطوس للحزب عقد المؤتمرات الانتخابية لشعبها الحزبية، حيث عقد اليوم المؤتمران الانتخابيان لشعبتي التعليم العالي والمدينة الثانية، بحضور وإشراف عضو القيادة المركزية رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الرفيق الدكتور مهدي دخل الله، وذلك بالمركز الثقافي العربي في طرطوس.

يذكر أن هذه الانتخابات بدأت في 5 الشهر الحالي، وجرت بجو من الشفافية والديمقراطية.

حضر المؤتمر أمين فرع طرطوس للحزب الرفيق الدكتور محمد حبيب حسين، والرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب.