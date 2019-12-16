“الفرح لقلوب الطلاب” من بوابة شجرة عيد الميلاد في إحدى مدارس السويداء

إنطلاقاً من غاية ” إدخال الفرح لقلوب الطلاب”, زُيِّنت مدرسة قصي محمد فهد (اليرموك) بزينة عيد الميلاد ، رجل ثلج و بابا نويل و شجرة الميلاد و غيرها الكثير من الأعمال المبدعة كما وصفها مدير المدرسة وسيم أبو شاهين كانت حاضرة في أعمال الزينة والتي أشرف عليها الكادر التدريس في المدرسة خاصة معلمتي الرسم رانيا صلاح الدين و نبال سريوي .

وقال أبو شاهين: “هذه ليست المبادرة الأولى لمدرسة اليرموك فالعام الماضي أقاموا معرضاً ،و هذا العام أقاموا مبادرة لوحات و رسومات من توالف البيئة حيث قاموا الطلاب باستخدام الصحون و الكؤوس الورقية و أغطية القوارير و الأقراص الليزرية (cd) لتزيين ممرات المدرسة ، مؤكداً على أنه من واجبه كمدير للمدرسة تأمين الميزانية المالية قدر المستطاع و تشجيع المعلمين و الطلبة على هذه المبادرات المفيدة و المميزة”

بدورها أكدت صلاح الدين أنهم بدأوا مع الطلاب بدروس عن زينة الشجرة خلال الأسبوعين الفائتين, و أنتجت هذه الدروس أعمال مميزة ساعدت بتزيين المعرض، مضيفةً: إنها “استغنت عن أوقات فراغها أثناء الدوام لتزيين المدرسة برفقة زميلتها نبال و بمساعدة معظم المعلمين حيث استمرت أعمال التزيين لمدة أسبوع” .

و بالسؤال عن الدافع وراء هذه المبادرة أجابت: إن “السبب هو عدم وجود تكافئ بالأحوال المادية للطلاب فلا تستطيع جميع الأهالي تزيين بيوتهم و من واجبنا المساهمة في إضفاء الفرح و إدخال البهجة لقلوب الطلبة”.

من جهتها قالت مايا و هي إحدى الطالبات: إن “هذه الزينة نالت إعجابها و أفرحتها” ، مؤكدةً أن المعرض زاد من مواضبتها على القدوم للمدرسة يومياً لمشاهدة الزينة.

البعث ميديا || السويداء – رامي مرشد