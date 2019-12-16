الهلال: أهالي ريف دمشق كانوا السوار المنيع الذي حطم أوهام المتآمرين على العاصمة

عقدت شعبة قطنا بريف دمشق مؤتمرها السنوي في المركز الثقافي بقطنا الذي افتتحه الرفيق هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب بنقل تحيات ومحبة الرفيق الأمين العام الدكتور بشار الأسد لأهالي قطنا وريف دمشق الذين كانوا السوار المنيع الذي يحيط بالعاصمة دمشق وحطموا كل الأوهام.

وأشار الهلال إلى ضرورة أن يكون البعثيون على قدر التضحيات والدماء التي بذلت ليتحقق النصر وتعقد هذه المؤتمرات الانتخابية، وأن يحسنوا اختيار قيادتهم ويحكموا ضمائرهم لإيصال الشخصية المناسبة بعيداً عن القبلية والعشائرية والمحسوبية التي تضر الوطن والحزب وتسيء للدماء التي روت تراب الوطن.