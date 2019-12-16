انطلاق إياب كأس الجمهورية سلة الرجال.. مواجهة صعبة للوحدة أمام الجلاء والاتحاد في ضيافة الوثبة

تنطلق اليوم الاثنين مباريات مرحلة الإياب لدور الستة من مسابقة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال والتي ستكون مفصلية بالنسبة لفريقي الوحدة والوثبة الباحثين عن فوز أول من أجل البقاء في أجواء المنافسة ، الأوراق اختلطت والحسابات تداخلت بعد نتائج الجولة الماضية، وفرص التأهل باتت صعبة لبعض الفرق، ما يعني أننا على موعد مع مباريات حماسية ومصيرية، وستكون مفعمة بالإثارة والندية واللمحات الفنية الجميلة، كما ستحدد هوية الفرق المتأهلة للمربع الذهبي بنسبة كبيرة..

مباراتا اليوم ستقامان في حلب وحمص فتجمع الأولى الجلاء مع الوحدة ويلعب في الثانية الوثبة مع الاتحاد..

وفي المجموعة الأولى يتطلع الجلاء لتحقيق فوزه الثالث توالياً وضمان التأهل لنصف النهائي عندما يستضيف الوحدة في صالة نادي الجلاء بحلب الساعة الثامنة مساء ، وكان الجلاء قد حقق فوزين في مرحلة الذهاب ، حيث تغلب على الوحدة في دمشق 72/68 ثم حقق فوزاً شاقاً على ضيفه الكرامة 62/61، في المقابل خسر الوحدة مباراتيه أمام الوحدة ثم أمام الكرامة في حمص 68/70 ، ما يعني أن مباراة اليوم ستكون مصيرية بالنسبة له وعليه ويسعى لعدم التعرض للخسارة التي قد تؤدي به خارج المنافسة، ولذلك سيلعب تحت ضغط كبير، ولديه كوكبة من النجوم أمثال اللاعب شريف العش الذي يعد بيضة قبان الفريق، وهدافه مجد عربشة، فيما الجلاء المنتشي من نتائجه يتطلع لمواصلة مسلسل انتصاراته، وتأكيد أحقيته بالتأهل للمربع الذهبي، وسيلعب على أرضه وبين جمهور، ويمتاز باللعب الجماعي، والرتم السريع في الفاست بريك.

ويتصدر الجلاء ترتيب المجموعة الأولى بـ 4 نقاط من فوزين، يليه الكرامة بـ 3 نقاط من فوز وخسارة ، وأخيراً الوحدة بنقطتين من خسارتين.

صالة غزوان أبو زيد في حمص ، ستكون مسرحاً لمواجهة الوثبة (وصيف النسخة الماضية) مع ضيفه الاتحاد الطامح بقوة لاستعادة الكأس هذا الموسم والمنافسة على لقب الدوري ايضاً، ويدخل الاتحاد مباراة اليوم المقررة الساعة السادسة مساء وفي رصيده 4 نقاط من فوزين على كل من الوثبة 81/68 في حلب، وعلى الجيش (حامل اللقب) 90/82 في دمشق، وفوز ثالث سيضمن لنفسه بلوغ الدور نصف النهائي، في المقابل لا بديل للوثبة سوى الفوز من أجل الاحتفاظ بحظوظه الضئيلة في المنافسة بعدما تعرّض لخسارتين في مرحلة الذهاب أمام الاتحاد ثم أمام الجيش في حمص بفارق نقطتين 60/62 وسيزج بكافة أوراقه الفاعلة والرابحة من أجل أن يخرج بنقاط الفوز وينعش آماله بالتأهل من جديد، ولديه الكثير من اللاعبين المتميزين، أمثال صانع الألعاب أنس شعبان، والعملاق حكم عبد الله، وتحت السلة لديه حلول دفاعية كثيرة بوجود وسام يعقوب وجميل صدير، ويسعى للفوز خاصة وأن مباراته الأخيرة ستكون صعبة للغاية عندما يواجه الجيش مجدداً في دمشق .

لوثبة بكل أوراقه ، أما الاتحاد فظهر بصورة جميلة حتى الآن ويتطلع لمواصلة عزفه على وتر الفوز، وتأكيد جدارته بأنه الأقوى والأجدر بالتأهل كمتصدر لمجموعته، ولديه أوراق رابحة كثيرة أمثال المخضرم علي ديار بكرلي، و نديم عيسى، وتوفيق صالح من تحت السلة، وكوكبة من اللاعبين الشباب الجيدين.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الثانية بـ 4 نقاط من فوزين يليه الجيش بـ 3 نقاط من فوز وخسارة وأخيراً الوثبة بنقطتين من خسارتين علماً أن الأول والثاني سيتأهلان إلى الدور نصف النهائي.

البعث ميديا || عماد درويش