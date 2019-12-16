انعقاد المؤتمر الانتخابي لنقابة الأطباء البشريين في حماة

انتخب فرع نقابة أطباء البشريين بحماة أعضاء مجلس فرع النقابة والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وذلك خلال مؤتمرهم الانتخابي للدورة الانتخابية لعام 2020-2024 الذي عقد بمقر نقابة الأطباء البشريين بمدينة حماة.

وفاز بالانتخابات الدكتور عبد الرزاق السبع بمنصب رئيس مجلس فرع النقابة كما فاز بعضوية مجلس فرع النقابة كل من إلياس زحلوق ومحمد خليل العمر وموسى الحسن وعماد الدين حواط وسامرعلوش ومصطفى زعتيني وجمال سكاف وعبد الحميد الملقي وأيمن عدنان الصباغ.

ودعا الرفيقان أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي أشرف باشوري والمحافظ محمد الحزوري خلال حضورهما فعاليات المؤتمر، الفائزين بالانتخابات إلى التحلي بالمسؤولية والنهوض بمستوى المهنة والارتقاء بالعمل النقابي منوهين بدور نقابة الأطباء البشريين في دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره وتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي والمهني لأعضائها.

ولفت عضو النقابة المركزية الدكتور أصف الشاهر إلى دور النقابة في تحسين واقع الأطباء وتقديم الأفضل له لجهة الخدمات الاجتماعية والمهنية وتطوير البحوث العلمية منوهاً بدور الأطباء البشريين في تقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين رغم التحديات الصعبة التي تتعرض لها سورية.

وأشارت عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي هناء أحمد إلى الأسس التي يجب أن يتحلى بها كل مرشح للنقابة لكي يمثل زملاءه ويقدم لهم المزيد من الخدمات مبينة أن المرحلة التي تمر بها سورية تحتاج من الجميع حشد الطاقات وبذل الجهود لتجاوز تداعيات وآثار الأزمة.

حضر المؤتمر مدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة وفعاليات حزبية.

البعث ميديا || حماة – منير الأحمد