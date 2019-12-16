بكين تحتج على طرد واشنطن لاثنين من مسؤوليها

إثر التوتر الذي تشهده العلاقات الحالية بين بكين وواشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن تقديم احتجاجات شديدة للولايات المتحدة على خلفية طردها اثنين من المسؤولين الصينيين.

وفي تصريح صحفي دوري ببكين اليوم قال المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ: إن “الاتهامات الأميركية الموجهة ضد أفراد صينيين تغفل الحقيقة بشدة وتعتبر خطأ كبيرا .. ونحن نحث الولايات المتحدة بقوة على تصحيح خطئها وإلغاء القرار المتصل به وحماية الحقوق الواجبة للأفراد الصينيين بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، بحسب وكالة رويترز.