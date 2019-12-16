تعزيز العلاقات بين روسيا وكازاختسان

تنامت العلاقات بين روسيا وكازاخستان بشكل مطرد بما يدعم الشراكة الاستراتيجية والتحالف القائم بين البلدين.

وصرّح المكتب الصحفي للكرملين نقلته وكالة “فاس”: أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه رسالة تهنئة إلى نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بمناسبة العيد الوطني لكازاخستان “عيد الاستقلال” أشار فيها إلى “إنجازات كازاخستان في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية والعديد من المجالات الأخرى ومكانة البلاد في الساحة الدولية ودورها البناء في معالجة القضايا الإقليمية والعالمية”.

وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا وكازاخستان تتطور بشكل ديناميكي بروح الشراكة الاستراتيجية والتحالف كما أن التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتنسيق الجهود في إطار عمليات التكامل الأوروبية الآسيوية يحقق نتائج جيدة”.