حلب.. إصابة عدد من المدنيين جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية على بلدة الزهراء

أصيب عدد من المدنيين بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي الغربي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي الغربي استهدفت مساء اليوم بالقذائف الصاروخية بلدة الزهراء شمال غرب حلب ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

ولفت المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى المشافي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

وردت وحدات الجيش العربي السوري على مصادر الاعتداءات باستهداف مواقع الإرهابيين وتحركاتهم بريف حلب الشمالي الغربي.

وتنتشر في الريف الشمالي الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة وتعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة وتتسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المدنيين.