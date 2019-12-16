حماة.. الشعب الحزبية تختتم مؤتمراتها الانتخابية

اختتمت قيادة فرع حماة للحزب عقد مؤتمرات شعبها الانتخابية ، حيث عقدت شعبتي سلمية و المحاربين القدامى مؤتمراتها صباح اليوم بحضور الرفيق عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التعليم العالي الدكتور محسن بلال ، الذي أكد ان الضباط المتقاعدين كانوا وما زالوا الرجال الأشاوس الذين دافعوا عن الوطن ، وقدموا عمرهم في سبيل خدمته وصون كرامته ، مشيرا للرفاق البعثيين في القدوة و الالتزام والانضباط ، موصيا باختيار الشخصيات الأكفأ لتصل إلى المهام القيادية في العمل الحزبي من خلال هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يقوم به الحزب في مجال الشعب الحزبية .

حضر المؤتمرات الرفاق امين فرع حماة اشرف باشوري و محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري وعضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي الرفيقة امينة سعيد وأعضاء قيادة فرع الحزب.