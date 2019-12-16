حمص.. إنارة المحاور الرئيسية بالطاقة الشمسية

بدأ مجلس مدينة حمص، بالتنسيق مع بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذوكس، دائرة العلاقات المسكونية والتنمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بمشروع إنارة المحاور الرئيسة في المدينة بالطاقة الشمسية.

المهندس محمد بزناوي، رئيس دائرة الإنارة العامة في مجلس المدينة، صرح بأن المشروع يشمل إنارة طريق حماة من الساعة القديمة حتى دوار الكراجات القديمة، والكورنيش الغربي من مشفى الكندي حتى دوار الكراجات القديمة، وشارع ابراهيم اليازجي بحي باب السباع، وشوارع دلال النشيواتي وكعب الأحبار وميسلون من دوار باب تدمر باتجاه حي الزهراء وامتداد شارع الستين.

وبين أنه تم الانتهاء من إنارة شارع إبراهيم اليازجي، المعروف بشارع الوادي، ووضع في الخدمة.