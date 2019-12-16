شعب حمص الحزبية تواصل مؤتمراتها الانتخابية

تواصل الشعب الحزبية في حمص عقد مؤتمراتها الانتخابية، حيث عقدت شعبة التربية بفرع حمص للحزب والشعبة الحزبية الثالثة بفرع جامعة البعث مؤتمريهما الانتخابيين بحضور وإشراف الرفيق محمد شعبان عزوز عضو القيادة المركزية رئيس مكتب العمال والفلاحين.

وبين الرفيق عزوز أننا نخوض المرحلة الثانية من الانتخابات على مستوى الجهاز الحزبي بعد أن تم إنجاز انتخابات الفرق الحزبية، فكان التوجه من قبل الرفيق الأمين العام للحزب هو الاستمرار وخوض الخطوة الثانية التي نسعى لأن تكون أكثر نضوجاً وإيجابية من خلال اختيار الرفاق القادرين على قيادة الحزب في المرحلة القادمة، بعيداً عن العاطفة والمحسوبيات والعلاقات، وهي أمانة ومسؤولية كوادر الحزب أعضاء المؤتمرات، فالأمر متروك لهم لاختيار من يرونه مناسباً في المرحلة القادمة.

حضر المؤتمرين الرفيقين عمر حورية وفائق شدود امينا فرعي بحمص وجامعة البعث والدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث.