ليبقى الوطن أخضراً من القنيطرة

تستعد وزارة الزراعة لتشجير موقع سد كودنة في محافظة القنيطرة بمساحة 13 هكتار بالأشجار الحراجية ، وموقعي صيدا وخرار بمساحة 25 هكتار.

وبين مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور حسان فارس أن الاحتفال المركزي بعيد الشجرة الثامن والستين لهذا العام سيكون تحت شعار” ليبقى الوطن أخضراً والهدف هو تكريس المفاهيم وزرع القيم لدى المواطنين بأهمية الغابة ودورها في استمرار الحياة وضرورة مشاركتهم في حمايتها وزيادة رقعتها.

وأوضح فارس أنه تم زراعة 11 ألف غرسة من أنواع مختلفة في موقع الاحتفالية، والعمل مستمر وسيتوج بعيد الشجرة الذي ستشارك فيه جميع الجهات الحكومية والفعاليات الأهلية، في وقت تم إنتاج 4 مليون غرسة هذا العام جاهزة للتوزيع وهي تكفي متطلبات الخطة المقررة لهذا الموسم.

كما أشار إلى أن إنتاج الغراس ترافق مع استصلاح 468 هكتار، وشق وترميم وتعزيل الطرق الحراجية بطول 3838 كم، إضافة لتحريج وتشجير ما يزيد عن 3053 هكتار في الموسم السابق كان معظمها في مواقع تعرضت للحرائق والتعديات.

وأكد فارس أن الوزارة عملت على زيادة الخطط الإنتاجية للموسم القادم لعام 2020 بزيادة إنتاج المشاتل الحراجية إلى 6 مليون غرسة، والمساحة المحرجة والمشجرة إلى 3150 هكتار، إضافة إلى شق 4002 كم طرق حراجية وخطوط نار وترميمه.

البعث ميديا || القنيطرة – فداء شاهين