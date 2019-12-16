نقل حماة: «3.4» مليارات ليرة قيمة الرسوم المستوفاة

تجاوزت قيمة الرسوم المستوفاة عن تجديد رخص سير المركبات وإنجاز سائر معاملاتها في مديرية نقل حماة 3.4 مليارات ليرة خلال العام الحالي بزيادة وقدرها 700 مليون ليرة عن العام الماضي.

وبحسب مدير النقل في حماة محمد عامر السيد أن عدد المعاملات المنجزة في المديرية خلال العام الحالي بلغ نحو 107 آلاف معاملة بزيادة نحو 11 ألف معاملة عن العام الماضي شملت تسجيلا حديثا وتجديد ترخيص ونقل ملكية وبيان قيد وكشف اطلاع ونقل قيد مركبة وتبديل لوحات وغيرها، موضحا أن إجمالي عدد المركبات المسجلة حديثا خلال العام الجاري 3789 مركبة في حين وصل عدد المركبات المسجلة نقلا عن محافظات أخرى إلى 3090.

وكشف السيد عن بدء تفعيل برنامج الربط الشبكي في مديريات نقل حماة وإدلب والرقة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تطبيق البرنامج في عدد من المحافظات والذي سيتيح لأصحاب المركبات إجراء معاملات مركباتهم في أي مديرية يرغبون فيها دون الرجوع إلى المديرية العائدة إليها مركباتهم.