الترجي يذل السد بستة أهداف

حقق الترجي التونسي فوزا عريضا على السد القطري 6-2 في المباراة التي جمعتهما، اليوم، لتحديد صاحب المركز الخامس في كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر لغاية الـ 21 من ديسمبر الجاري.

وتناوب على تسجيل سداسية الترجي، الليبي حمدو الهوني ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 6 و42 و44، وأنيس البدري هدفين في الدقيقتين 13 و26 من ركلة جزاء، وسامح الدربالي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.