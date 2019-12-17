زيوت حماة: معصرة زيت قطن جديدة بطاقة 100 طن يومياً

باشرت الشركة العامة لزيوت حماة أعمال تركيب معصرة جديدة بكلفة 380 مليون ليرة سورية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن يومياً لرفع قدرات الشركة وزيادة كميات الإنتاج كما ونوعا.

وأوضح مدير عام الشركة عبد المجيد قلفة أن تركيب المعصرة سيسهم في زيادة الإنتاج وهي ستكون رديفة لمعاصر الشركة الموجودة حالياً وهي معصرتان بطاقة تصل إلى 60 طناً ومع إضافة هذا الخط الجديد ستصل الطاقة إلى 160 طنا يومياً.

ولفت إلى أن مبيعات الشركة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي بلغت 730 مليوناً و11 ألف ليرة ناتجة عن تسويق منتجاتها إلى السوق المحلية منها 322 طن زيت بذور القطن و2511 طناً من مادة الكسبة و19 طن زيت عباد الشمس و272 طن زيت عباد الشمس الخام و25 طن صابون مشيراً إلى أن هناك تحسناً كبيراً في مبيعات الشركة من زيت بذور القطن لأنها تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنحو15 بالمئة.

يذكر أن شركة زيوت حماة استجرت خلال الموسم الزراعي الماضي 5200 طن من بذور القطن الصناعية من محالج المحافظة.