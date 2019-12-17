سرية: كردغلي يستحق إدارة المنتخب

قال فاروق سرية، المرشح لرئاسة اتحاد الكرة السوري، إنَّ الكثير من الأنظمة، والقوانين يجب تعديلها؛ لأنها لا تتلاءم مع الواقع الحالي.

وأضاف سرية في تصريحات تلفزيونية، أنَّه غير مقتنع بعمل الأمانة العامة للاتحاد، وسيتم تغييرها حال نجاحه في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 28 من الشهر الجاري.

وأكمل: “لديَّ إستراتيجية عمل تخدم الكرة السورية، تبدأ من الأكاديميات، وتنتهي بدعم ورعاية اللاعبين القدامى الواجب الوقوف معهم في أزماتهم ومحنهم”.

وتابع: “عبد القادر كردغلي، لاعب دولي كبير، وفي حال النجاح في رئاسة الاتحاد سيكون مديراً للمنتخب حتى في حال لم ينجح في الانتخابات، لأنه يستحق إدارة المنتخب”.

وختم: “ضغوطات كبيرة من القيادة الرياضية، مورست على ماهر السيد رئيس نادي الوحدة، لعدم ترشيحي من الوحدة لرئاسة اتحاد الكرة، لكن السيد كان موقفة رجوليًا ولم يرضخ للضغوط”.

وترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة، هم فاروق سرية، وأنس السباعي، وحاتم الغايب، فيما ترشح زكريا قناة لمنصب نائب الرئيس، وضمن نجاحه بالتزكية لعدم وجود مرشحين آخرين.

وجاءت قائمة المرشحين لعضوية الاتحاد لتضم 18 لاعبًا، ومدربًا سابقين، وهم:

طلال بركات، عساف خليفة، أيهم الباشا، عبد الرحمن الخطيب، محمد نزار رباط، رفعت الشمالي، عبد الله بصلحلو، زياد شعبو، صفوان عثمان، مروان خوري، ياسر أبو حلا، محمد نبيل السباعي، زياد حمود، محمد عبيد خليل، غزوان مرعي، ثائرالحويج، عبد القادر كردغلي وسعد قرقناوي.