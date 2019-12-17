طريقة للتخلص من الشعر الأبيض نهائياً

الشعر الأبيض يدل على الوقار ومعاناة الرجل أو المرأة في حياتها، وكم من الكفاح، و يذكرة بالأيام التي مضت، إضافة إلى التجاعيد التي تظهر على البشرة، ولكن المشكلة ليست في ظهور الشيب أو الشعر الأبيض، بالنسبة إلى كبار السن، إنما المشكلة في ظهور الشعر الأبيض، إلى بعض الشباب و الفتيات، ولعل ذلك ما يزعج بحق، خصوصاً وأن ذلك يسبب إحراج لهم في بعض المواقف، لذلك هذه الطريقة سوف تخلصك من ظهور الشعر الأبيض نهائياً.

كل ما عليك هو أن تحضر قطعة خميرة، وتضعها في كوب ماء دافي، وتأكد أنه دافئ، وليس ساخناً، وتناول الخميرة بالماء أي كوب يومياً بعد الإستيقاظ مباشرة من النوم صباحاً، والمعروف أن الخميرة تجدد الخلايا وخصوصاً خلايا الشعر، وبذلك فهو يعمل على تجديد الخلايا، وجعلها تتغير إلى اللون الأسود المعروف، هذا بخلاف فوائد الخميرة العديدة جداً، والخميرة بالطبع يمكنك شرائها من أي عطار.