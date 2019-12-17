في منتصف 2020.. الروسي الثقافي في دمشق يستأنف نشاطاته

أعلنت إليانور ميتروفانوفا رئيس الوكالة الروسية للتعاون الدولي “روس سوترودنيتشيستفو” أنه من المتوقع أن يتم استئناف عمل المركز الروسي للعلوم والثقافة في دمشق بحلول منتصف العام المقبل.

وفي لقاء خاص مع سبوتنيك قالت ميتروفانوفا “في سورية كان هناك دائما مركز رائع وهو واحد من أفضل المراكز في نظامنا ولقد تم تعيين مدير جديد بالفعل والعام المقبل نخطط لإصلاح هذا المركز وترتيبه”.

وأضافت ميتروفانوفا “في الأساس تم إغلاق المركز بشكل مؤقت لكن بقي الموظفون المحليون هناك وجرى الإشراف على المركز من ممثلنا في بيروت وعلى الأرجح بحلول منتصف العام المقبل وبعد اكتمال الإصلاح سيبدأ المركز عمله”.