قانون رئاسي يحدد حالات إعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 31 لعام 2019 الذي يحدد حالات إعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم.

وفيما يلي نص القانون .. بناء على أحكام الدستور.. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-4-1441 هجري الموافق 8-12-2019 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة-1 يعفى المشتركون المدينون لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم وفقاً لما يلي:

طريقة الدفع نسبة الإعفاء من الفائدة تاريخ تحقق الدين

نقداً 100 % لغاية 31-12-2018

تقسيطاً 50% لغاية 31-12-2018

المادة-2 لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة-3 يعمل بأحكام هذا القانون سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه.

المادة-4 تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.