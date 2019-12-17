وزير لبناني يدعو للتنسيق مع سورية لما فيه مصلحة لبنان

دعا مجددا وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد، إلى التنسيق والتعاون مع سورية لما في ذلك من مصلحة للبنان.

وقال مراد في تصريح اليوم “لا بد من تشكيل حكومة إنقاذ وطني في لبنان تعيد ترتيب أولويات الإصلاح .. والعمل لإعادة التواصل والتنسيق مع الشقيقة سورية لما في ذلك مصلحة للبنان وتسهيل تصدير منتجاته الزراعية والصناعية”.

كما دعا مراد إلى التمسك بقوة لبنان المتمثلة بالجيش اللبناني والمقاومة لحماية ثرواته وأرضه وأجوائه ومياهه.