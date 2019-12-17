625ألف طن بذار قمح”منحة” لريف  الرقةالمحرر

قدمت الفاو وأكساد625ألف طن من بذار القمح المعقم والمغربل والمحسن(القاسي) لعددكبير من المستحقين في ريف الرقة المحررفي السبخة ومعدان والدبسي والقرى التابعة لها.

وأكد المهندس الزراعي علي الفياض مدير زراعة الرقة أن بذار القمح المقدم كمنحة شمل 3آلاف مستفيدا من الفلاحين والمنتجين بهدف دعم زراعةالقمح والتوسع فيها بعد عودة الأراضي الزراعية المروية إلى الاستثمار والإنتاج.

وقال الفياض: إنه تم تخصيص كل مستفيد ب 200كغ من بذار القمح وهو مايكفي لزراعة 10دونمات من قبل منظمة الفاو.. ووصل عدد المستفيدين إلى 900مستفيداُ في ناحيةالدبسي و750 مستفيداُفي السبخة و850 في معدان..بينما جاءت منحة أكسادبمعدل 250كغ من بذارالقمح وزعت على 500مستفيداً في ناحيتي السبخة ومعدان

البعث ميديا || الرقة- حمودالعجاج