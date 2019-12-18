إعادة تأهيل الشركات المستمرة بالعمل وإقامة محالج جديدة

وتم خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء توصيف واقع عمل القطاع العام النسيجي والصعوبات التي تعترضه والإجراءات الواجب اتخاذها للانتقال بهذا القطاع إلى واقع أفضل يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.

ورقة وزارة الصناعة المقدمة خلال الاجتماع تضمنت سياسات إصلاح القطاع العام النسيجي بدءا من زراعة القطن وصولا إلى منتجات الألبسة الجاهزة بكل أنواعها والإجراءات التي تسهم بزيادة الطاقات الإنتاجية وتخفيض التكاليف وتسويق المخزون ورفع القدرة التنافسية للمنتج النسيجي السوري في الأسواق المحلية والعالمية.

وتمت الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية استطاعت تحقيق ربح بقيمة 855 مليون ليرة هذا العام إضافة إلى انخفاض المخازين نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة للتوجه نحو الإنتاج المسوق وذي القيمة المضافة العالية.