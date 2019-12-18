الاحتلال الأمريكي ينقل أُسر إرهابيي “داعش” من مخيم الهول

ذكرت مصادر في محافظة الحسكة أن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت أكثر من 200 عائلة من أُسَر تنظيم “داعش” الإرهابي من مخيم الهول إلى العراق.

في سياق آخر، أنشأت قوات الاحتلال التركي ثلاث نقاط عسكرية في ريف رأس العين، الأولى في المنطقة الممتدة بين قرية علوك ورأس العين، وقاعدتان في قرية الأحوس والداودية بريف أبو راسين وجهزتهما بمهبط حوامات.

وكان مرتزقة الاحتلال التركي من الإرهابيين نهبوا، في وقت سابق، معدات آبار الري في قرية تل محمد شرق مدينة رأس العين والمحروقات والمعدات الخاصة بالزراعة، إضافة إلى اقتحام عدد من القرى والبلدات بريف رأس العين ومداهمة عشرات المنازل ونهب مخازين المحاصيل الزراعية وأثاث المنازل تحت تهديد السلاح.