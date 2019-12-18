البدء بمشروع صيانة وإعادة تأهيل محطة مياه الحمة

ينفّذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، ويهدف إلى إعادة تأهيل محطة “الحمة” التي تتغذى بالمياه من السد الشرقي لتكون جاهزة للاستثمار، وعليه بدأت الورشات الفنية التابعة لمؤسسة مياه الشرب بالحسكة بمشروع صيانة وإعادة تأهيل المحطة بشكل كامل لتكون مصدر مياه بديل في حال خروج محطة مياه علوك عن الخدمة والتي تغذي حالياً مدينة الحسكة والريف الغربي بالمياه.

وستوفر المحطة في حال الانتهاء من تأهيلها نحو 70 ألف متر مكعب من المياه يومياً وهي كمية موازية للكمية التي يتم ضخها باتجاه مدينة الحسكة حالياً، و ستشمل أعمال الصيانة إصلاح 8 مجموعات ضخ أفقية وصيانة وتنظيف أحواض الترسيب والمرشحات الرملية وتقديم مضخات للكلور والفحم الفعال وسيلفات الألمنيوم المصفية والمعقمة للمياه حيث استلمت المؤسسة 8 أجهزة تعقيم مياه مقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر سيتم وضعها كذلك في محطة الحمة.