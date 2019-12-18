الدوري الممتاز يعود الجمعة القادم

تنطلق يوم الجمعة القادم منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم بعد توقف بسبب مشاركة منتخبنا الاولمبي في الدورة الودية الدولية في الصين التي أحرز فيها المركز الأول حيث تقام سبع مباريات أبرزها الجيش مع حطين والوحدة مع الاتحاد.

فعلى ملعب الجلاء بدمشق يحل فريق حطين ضيفا على الجيش في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين فالجيش بطل النسخة الماضية يبحث عن تعويض بدايته السيئة بعد تراجعه في سلم الترتيب حيث استعاد توازنه في الجولات الماضية ونجح في هزيمة الشرطة والوثبة ليدخل المباراة وهو في أفضل حالاته الذهنية بينما حطين يسعى إلى تعويض نزيف النقاط بعدما خسر مع الوحدة وتعادل مع الكرامة ليتخلى عن الصدارة.

وفوز الجيش يدخله دائرة المنافسة من جديد ولذلك سيدفع مدربه رأفت محمد بكل أوراقه الرابحة مع صافرة البداية أما حطين فيدرك أن التعادل أو الهزيمة سيقوده إلى خارج فرق المقدمة الأربعة.

ويحتل الجيش المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن حطين رابع الترتيب.

ويشهد ملعب تشرين بدمشق مباراة من العيار الثقيل بين الوحدة والاتحاد في أهم وأقوى مباريات هذه الجولة حيث من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وأهدافا وحضورا جماهيريا كبيرا.

ويدرك الفريقان أن الفوز في المباراة سيكون مضاعفا حيث سيتم تبادل المراكز أما التعادل فسيكون بطعم الهزيمة للفريقين ولا سيما في حال فوز الفرق المنافسة على الصدارة.

ويحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 14 نقطة فيما الاتحاد وصيفا بـ 17 نقطة وبفارق نقطتين عن تشرين المتصدر.

ويستضيف تشرين جاره جبلة على أرض ملعب الباسل ويسعى الأول لتعزيز الصدارة والثاني لتحسين نتائجه بعد تعيين سامر بستنلي مدربا جديدا لقيادة فريق الرجال.

وفي بقية المباريات يستضيف النواعير الوثبة في ملعب حماة البلدي والجزيرة يلاقي الطليعة في ملعب الفيحاء بدمشق والكرامة مع الفتوة في ملعب حمص البلدي والساحل يستضيف الشرطة في ملعب الصالة بطرطوس.

ويتصدر تشرين الترتيب بـ 19 نقطة يليه الاتحاد بـ 17 نقطة ثم الوثبة بـ 16 نقطة فحطين بـ 15 نقطة فالجيش بـ 13 نقطة والنواعير بـ 12 نقطة والوحدة والكرامة بـ 11 نقطة والساحل بـ 8 نقاط فالطليعة بـ 7 نقاط ثم الشرطة والفتوة بـ 6 نقاط ثم جبلة بـ 3 نقاط وأخيرا الجزيرة بنقطة واحدة.