باتروشيف: المبادرات السياسية في إطار أستانا ضرورة لمنع عودة الإرهاب

شدد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، على ضرورة مواصلة المبادرات السياسية في إطار عملية أستانا لحل الأزمة في سورية، ومنع عودة الإرهاب من جديد.

وبحسب مانقل موقع روسيا اليوم عن باتروشيف، خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، على هامش مؤتمر الأمن الإقليمي المنعقد في طهران، أن التعاون بين جميع الأطراف ضروري لأجل إحلال الأمن والاستقرار في سورية.

في سياق أخر، اعتبر باتروشيف أن الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية هو معاهدة ينبغي تطبيقها، مؤكدا أن شرط استمرار هذا الاتفاق هو تمتع إيران بحقوقها القانونية فيه، وتطبيق بقية الدول التزاماتها بشكل دقيق.

ولفت إلى أن مواصلة عقد مؤتمرات الحوار الإقليمي، بمبادرة من إيران، دليل واضح على إحساس دول المنطقة بالمسؤولية لأجل التعاون في مجال الاستقرار والسلام.

شمخاني صرح، من جهته، خلال اللقاء، أن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تحقق مطالب دول أجنبية، وخاصة أمريكا إلى جانب الكيان “الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن مواصلة التعاون الجماعي الإقليمي تشكل ضمانا للأمن والاستقرار.

وأضاف بأن طهران ستتخذ خطوات لاحقة في إطار قرار تقليص التزاماتها النووية، وذلك من أجل خلق توازن فيما يتعلق بالتعهدات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي.

وبدأ المؤتمر الثاني لحوار الأمن الإقليمي أعماله في طهران، صباح اليوم، بمشاركة أمناء ومستشاري الأمن القومي وكبار المسؤولين الآمنيين لإيران وروسيا والصين والهند وأفغانستان وطاجيكستان واوزبكستان.