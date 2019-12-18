تصويت جديد لمجلس النواب الأمريكي بخصوص ترامب

أعلن مجلس النواب الأمريكي أن المجلس سيصوت، اليوم الأربعاء، على قرار توجيه اتهام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيداً لعزله.

وفي رسالة وجهتها مساء أمس الثلاثاء إلى أعضاء المجلس الديموقراطيين، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية، نانسي بيلوسي، أن “مجلس النواب سيمارس غدا إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها الدستور عندما سنصوت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس”.

وأضافت: ” لقد بينت الوقائع أن الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأعاق عمل الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي. في أمريكا ليس هناك أحد فوق القانون”.