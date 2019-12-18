عدي جفال يتعاقد مع نادي حطين

وقعت إدارة نادي حطين الرياضي عقدا مع اللاعب المحترف عدي جفال للعب ضمن فريق الرجال لكرة القدم لنهاية الموسم في خطوة تهدف إلى دعم صفوف الفريق لمتابعة مشواره بالمنافسة على احراز الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكشف مدرب فريق حطين حسين عفش أنه تم توقيع اتفاق رسمي مع جفال قادما من فريق المرخية القطري ضمن فترة الانتقالات الشتوية للعب ضمن صفوف الفريق وهو يلعب بمركز ظهير أيسر ووجوده سيشكل دعما للفريق بهذا المركز الذي سيلعب فيه أيضا فهد اليوسف.