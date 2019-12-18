فرع إدلب لاتحاد شبيبة الثورة يعقد مؤتمره الإنتخابي

تحت شعار ” الشباب تضحية و فداء … علم و عمل و بناء ” عقد فرع إدلب لاتحاد شبيبة الثورة مؤتمره الإنتخابي بحضور الرفيق محمد عمر الكشتو أمين فرع إدلب للحزب و الرفيق صلاح الأسعد عضو قيادة إتحاد شبيبة الثورة و ذلك بصالة إتحاد فلاحي حماة

الرفيق الكشتو بارك للرفاق الذين نالوا ثقة رفاقهم متمنياً أن يكونوا على قدر المسؤولية في المرحلة القادمة التي تتطلب تضافر الجهود في إعادة الإعمار ، و أن يمثلوا البعثي القدوة في سلوكياتهم و تصرفاتهم ضمن الحزب و الإتحاد و المجتمع ، كما تمنى أن تكون المؤتمرات القادمة في ربوع إدلب الخضراء بهمة جيشنا الباسل و حكمة قائدنا الأمين العام للحزب د. بشار الأسد

و ساد العملية الإنتخابية جو من المنافسة الرفاقية و الديموقراطية في الإنتخاب ، وحضر المؤتمر الرفاق عبد الكريم اليوسف و عبد الرزاق خليفة أعضاء قيادة الفرع

و يذكر أن عدد الرفاق الذين خاضوا الانتخابات ١١ رفيقاً و رفيقة.

البعث ميديا || إدلب: يحيى بزي