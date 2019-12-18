مجدداً.. النظام التركي يعتقل 26 شخصاً

تستمر سياسات النظام التركي القائمة على القمع والاستبداد ومصادرة الحريات والاعتقالات، لتعلن مجدداً حملة اعتقالات جديدة تطال 26 شخصا بذريعة ارتباطهم بمنظمة فتح الله غولن.

حيث نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر أمنية قولها إن “الادعاء في محافظة كوتاهيا غرب تركيا أصدر مذكرات اعتقال بحق 20 شخصا تم توقيف 12 منهم فيما لا يزال البحث جاريا عن المتبقين”، كما أصدر الادعاء في محافظة توكات شمال تركيا مذكرات اعتقال بحق 15 شخصا حيث تم اعتقال 14 منهم وما زال البحث جاريا عن المتبقين.