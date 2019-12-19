أبناء محافظة إدلب يطالبون بتطهير المحافظة من رجس الإرهاب في وقفة تضامنية مع أبطال الجيش العربي السوري

البعث ميديا || إدلب: يحيى بزي

بحضور رسمي و شعبي حاشد ، عبر أبناء محافظة إدلب عن دعمهم و وقوفهم إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري في معركته ضد المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في إدلب ، و طالبوا بتطهير المحافظة من رجس الإرهاب بأسرع وقت ممكن ، و ذلك ضمن الوقفة التضامنية مع أبطال الجيش العربي السوري التي نظمها فرع إدلب لحزب البعث العربي الإشتراكي أمام مبنى الفرع بحماة

أبناء المحافظة و أسر الشهداء أكدوا وسط فخرهم و اعتزازهم بأبنائهم و إخوتهم الذين امتزجت دمائهم مع دماء رفاقهم في سبيل وحدة و كرامة الوطن ، أنهم على نهج ابنائهم و إخوتهم سائرون و يضعون أنفسهم إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري بخدمة الوطن في تحرير محافظة إدلب و كامل الجغرافية السورية بحكمة و قيادة الرفيق الأمين العام للحزب د. بشار الأسد

بدوره الرفيق أمين فرع إدلب محمد عمر الكشتو أشار لانتصارات الجيش العربي السوري التي تعبر عن تلاحم الجيش و القائد و الشعب ، مؤكداً على الانتصار القريب في إدلب و كامل الجغرافية السورية بهمة أبطال جيشنا الباسل و حكمة قائدنا المفدى و صمود الشعب السوري ، متمنياً أن تعم احتفالات النصر في ساحات محافظة إدلب بالقريب العاجل

حضر الوقفة القيادات الحزبية و الإدارية و النقابية في محافظة إدلب و حشد من أهالي محافظة إدلب المقيمين في حماة