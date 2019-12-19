أبناء محافظة إدلب يطالبون بتطهير المحافظة من رجس الإرهاب في وقفة تضامنية مع أبطال الجيش العربي السوري

أبناء محافظة إدلب يطالبون بتطهير المحافظة من رجس الإرهاب في وقفة تضامنية مع أبطال الجيش العربي السوري

البعث ميديا || إدلب: يحيى بزي

بحضور رسمي و شعبي حاشد ، عبر أبناء محافظة إدلب عن دعمهم و وقوفهم إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري في معركته ضد المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في إدلب ، و طالبوا بتطهير المحافظة من رجس الإرهاب بأسرع وقت ممكن ، و ذلك ضمن الوقفة التضامنية مع أبطال الجيش العربي السوري التي نظمها فرع إدلب لحزب البعث العربي الإشتراكي أمام مبنى الفرع بحماة

أبناء المحافظة و أسر الشهداء أكدوا وسط فخرهم و اعتزازهم بأبنائهم و إخوتهم الذين امتزجت دمائهم مع دماء رفاقهم في سبيل وحدة و كرامة الوطن ، أنهم على نهج ابنائهم و إخوتهم سائرون و يضعون أنفسهم إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري بخدمة الوطن في تحرير محافظة إدلب و كامل الجغرافية السورية بحكمة و قيادة الرفيق الأمين العام للحزب د. بشار الأسد

بدوره الرفيق أمين فرع إدلب محمد عمر الكشتو أشار لانتصارات الجيش العربي السوري التي تعبر عن تلاحم الجيش و القائد و الشعب ، مؤكداً على الانتصار القريب في إدلب و كامل الجغرافية السورية بهمة أبطال جيشنا الباسل و حكمة قائدنا المفدى و صمود الشعب السوري ، متمنياً أن تعم احتفالات النصر في ساحات محافظة إدلب بالقريب العاجل

حضر الوقفة القيادات الحزبية و الإدارية و النقابية في محافظة إدلب و حشد من أهالي محافظة إدلب المقيمين في حماة

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