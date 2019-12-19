إقبال على الإيداع في “زراعي السويداء” والسحوبات متوازنة

رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الليرة السورية إلا أن ثقة المتعاملين مع المصرف الزراعي في السويداء مازالت مستقرة ويدل عليها الحركة المالية في المصرف والتي وصفها مدير المصرف المهندس نسيم حديفة أنها متوازنة لجهة الإيداعات والسحوبات ولم تشهد فروع المصرف في المحافظة أي إقبال غير طبيعي على السحوبات رغم تذبذب سعر صرف الليرة بل على العكس يوجد إقبال على الإيداع

وأشار حديفة إلى أن المصرف مستمر في منح القروض القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل لكافة الغايات والآجال والقطاعات

حيث يوجد إقبال على القروض قصيرة الأجل لغايات الأسمدة والبذار وخدمة الأبقار والمتوسطة الأجل لشراء الآلات والآليات الزراعية وخاصة الجرارات والعزاقات ويقوم المصرف بتمويل ٧٠ بالمئة من قيمة الجرار بغض النظر عن سقف التمويل والقروض طويلة الأجل لغاية المحولات الكهربائية للآبار وإنشاء مزارع الأبقار والأغنام والمداجن وحفر الآبار

وأضاف مدير المصرف أن مجموع المبالغ المقرضة ٥٠٠ مليون ليرة لكافة فروع المصرف علما بأن المصرف كان قد أنهى في وقت سابق صرف قيم الحاصلات الزراعية للفلاحين الذين سلموا محاصيلهم للمؤسسة العامة لإكثار البذار ومكتب الحبوب في السويداء بواقع ٣ مليار ومئة مليون ليرة.

البعث ميديا || السويداء – اليس مرشد