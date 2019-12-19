المحروقات تبين نسب التنفيذ في ريف دمشق وتوضح تتبع شكاوى المواطنين للبعث ميديا

بين مدير عام شركة محروقات مصطفى حصوية للبعث ميديا أن عدد العائلات المسجلة بمحافظة ريف دمشق 517564 والمنفذ منها لغاية هذا التاريخ 395960 أي ما نسبته حوالي 80%

وبما يخص المناطق المشار إليها في شكاوى المواطنين التي قدمها البعث ميديا لوزارة النفط فواقع متابعتها كالتالي:

قرية هريرة – منطقة الزبداني:

تم ارسال الكميات الى بلدة هريرة وعادت گما هي لعدم وجود السگان الاصليين بها هذا ما افاد به الموزع وسيتم ارسال گمية 23000 ليتر يوم السبت

قرية حوش بجد- منطقة الزبداني:

الأسماء متداخلة مع اسماء بلدة الديماس ويتم فصل الاسماء من قبل شركة تكامل وتم الطلب من رئيس البلدية بتزويدنا بقوائم بأسماء اهل القرية ليتم تأمين الطلوب كون معظم الأهالي سجلت عناوين مختلفة ومن أماكن اصدار بطاقاتهم وتم تنفيذ 100 اسم لتاريخه وسيتم تزويد كامل سكان القرية فور تزويدنا بالقوائم.

الديماس-منطقة قدسيا:

تم تنفيذ ما يقارب 70%من الاسماء

زملكا:

عدد المسجلين فيها 547 تم تنفيذ 443 اي منفذ ما يقارب 90%

مدينة يبرود :

عدد المسجلين فيها 11217 تم تنفيذ 8381 اي ما يقارب 90%

رأس المعرة – منطقة يبرود:

عدد المسجلين فيها 2083 تم تنفيذ 1207

الجبة – منطقة يبرود:

عدد المسجلين فيها 1645 تم تنفيذ 1625 اي ما يقارب 99%

البعث ميديا || بلال ديب