الهلال: الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي حريص على تطوير الجانب الخارجي في الحزب.

التقى الرفيق الأمين العام المساعد للحزب المهندس هلال الهلال وفداً من حزب روسيا الموحدة برئاسة ديمتري سابلن الرئيس المشترك للجنة العمل الخاصة بتنفيذ الاتفاقية بين الحزبين، وأكد الرفيق الهلال أهمية هذه الزيارات التي تساهم بشكل كبير في تطوير العمل وتعزيز العلاقات بين الحزبين اللذين تربطهما علاقة قوية، توطدت بالدماء الروسية والسورية التي روت تراب الوطن، مشيراً إلى حرص الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية على تعزيز العلاقات الخارجية لحزب البعث مع الأصدقاء عموماً ومع حزب روسيا الموحدة خصوصاّ وتبادل الخبرات بين كوادر كلا الحزبين.

كما استعرض الرفيق الهلال أهم التطورات الداخلية في الحزب والتي كان من أهمها الانتخابات الجارية على مستوى الشعب الحزبية حالياً، وقبلها على مستوى الفرق الحزبية، والتي جاءت لتعزيز الحياة الديمقراطية في الحزب وشكلت دليلاً هاماً على بدء تعافي سورية وانتصارها على الإرهاب.

من جانبه السيد سابلن أشار إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي لتعزيز العلاقات الحزبية والاقتصادية بين البلدين وتعود بالنفع على كلا الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن العلاقة بين حزب روسيا الموحدة وحزب البعث العربي الاشتراكي لا مثيل لها وذلك بفضل الدور الريادي والقيادي الذي تلعبه قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في المنطقة وفي تعزيز التعاون بين كلا الدولتين.

يذكر بأن الوفد الروسي كان يضم عدداً من مدراء الشركات الصناعية والإنتاجية وشركات المعلوماتية الروسية وعقدوا عدة اجتماعات ولقاءات لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

حضر اللقاء من الجانب السوري الرفاق محسن بلال وهدى الحمصي ومهدي دخل الله أعضاء القيادة المركزية للحزب.