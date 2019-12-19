شعبتا صلخد والقريا في السويداء تعقدان مؤتمراتهما الانتخابية

في أجواء من الديمقراطية وروح عالية بالمسؤولية عقدت شعبتي صلخد والقريا في السويداء مؤتمريها الانتخابيين بحضور الرفيق ياسر الشوفي، رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع المركزي والذي نقل تحية ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب وقيادة الحزب إلى أبناء محافظة الصلابة والصمود والتي التي استطاعت صد جميع محاولات النيل من تراب الوطن، مؤكداً أهمية هذه الانتخابات بما تعكسه من حالة الوعي العقائدي والتنظيمي، وأهمية ممارسة هذا الاستحقاق الهام في حياة البعث، والذي يعبّر عن حالة ديمقراطية تعيشها جماهير الحزب بكل شفافية ومصداقية، من خلال انتخاب من يمثّلون القواعد الحزبية، مضيفاً: تكمن أهمية الانتخابات في كونها عاملاً أساسياً لتطوير الرؤى والأفكار وانتقاء الكفاءات والطاقات الجيدة التي تساهم في الارتقاء بالعمل الحزبي، وأشار إلى أهمية الدور الشبابي والرفيقات في هذه الانتخابات وفي عملية البناء والإعمار، ولاسيما بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها ويحققها الجيش العربي السوري على مستوى جغرافيا الوطن.

وأكد الرفيق الشوفي أهمية المؤتمرات الانتخابية باعتبارها محطة ديمقراطية حقيقية تنبثق من عقيدة البعث، وحقيقة تتجسد اليوم في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعبّر عن خياراتنا في مرحلة تستحق منا كل الاهتمام، مشيراً إلى أهمية دور البعثيين في المرحلة القادمة لتماسهم المباشر مع الجماهير، وضرورة اختيار الأفضل لأداء المهام المطلوبة، واستقطاب الجماهير لصفوف الحزب من خلال تفعيل الانتخابات الحزبية، والالتزام بالتعليمات الواردة من القيادة المركزية، لافتاً إلى أهمية العملية الانتخابية خلال هذه المرحلة لاختيار كوادر فاعلة تعمل لمصلحة الوطن والمواطن وتطوير العمل الحزبي.

بدوره بين الرفيق أمين الفرع الرفيق فوزات شقير أن العمل الحزبي هو مهمة وطنية بالدرجة الأولى وبالتالي يجب اختيار رفاق على قدر عال من المسؤولية والقدرة على العطاء والتفاني بالعمل بعيدا عن المصالح الشخصية والابتعاد عن الفردية وأمراض المجتمع كالمحسوبيات والشللية

مشددا على ضرورة التركيز على العنصر الشبابي وكذلك الرفيقات لما لهم من دور هام ومفصلي في العمل القيادي

وبين الرفيق أمين الفرع أن انتخابات الفرق الحزبية كانت إيجابياتها كثيرة وقد انطلقت الفرق المشكلة مباشرة بالانخراط بالعمل الحزبي وتأخذ دورها في كافة الاصعدة.مبينا أهمية استنهاض الهمم ومضاعفة الجهود والارتقاء لمسستوى الثقة التي منحت لنا من قبل جماهير الحزب.مبينا أن الرفاق البعثيين حولوا هذا الاستحقاق الى أعراس وطنية في بيت البعث نظرا لاحساسهم العالي بالمسؤولية تجاه القادم من الايام التي ستشهد النصر النهائي على أعداء الوطن في الداخل والخارج.

حضر المؤتمرين الرفيق عامر العشي محافظ السويداء والرفاق أعضاء قيادة الفرع.

البعث ميديا- السويداء- رفعت الديك