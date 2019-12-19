فرع إدلب لاتحاد طلبة سورية يعقد مؤتمره الانتخابي الاستثنائي

فرع إدلب لاتحاد طلبة سورية يعقد مؤتمره الانتخابي الاستثنائي

عقد فرع إدلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية مؤتمره الإنتخابي الاستثنائي بهدف انتخاب متممين عن الفرع للمؤتمر العام الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة سورية و ذلك في صالة اتحاد فلاحي حماة ، تحت شعار ” طلبة سورية في الجامعات و المعاهد كما في الجبهات صامدون منتصرون ”

الرفيق محمد عمر الكشتو أمين فرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي تحدث خلال حضوره المؤتمر عن أهمية دور الشباب في مكافحة الفكر التكفيري و نشر الوعي و أهداف الحزب في المجتمع بالإضافة لاستثمار طاقات الشباب في إعادة الإعمار الفكري و البنيوي ، داعياً لاستقطاب الشباب المفكر و المبدع في طرح الحلول و المبادرات ، بالإضافة لانتخاب الأجدر و الافضل للمرحلة القادمة

بدوره الرفيق عمار جباعي عضو قيادة الاتحاد الوطني لطلبة سورية شرح أهمية الانتخابات و دورها في تعزيز الديموقراطية ، بالإضافة لأنها استكمالاً للمؤتمرات السنوية التي عقدتها فروع الاتحاد بوقتٍ سابق ، متمنياً أن يكونوا الزملاء الذين نالوا ثقة القيادات الطلابية على قدر المسؤولية التي أوكلت لهم من زملائهم ، بالإضافة أن تكون المؤتمرات القادمة في ربوع إدلب الخضراء

و جرت العملية الإنتخابية التي تنافس فيها أربع رفاق بجوِ من التنافسية الرفاقية و الديموقراطية في الإنتخاب و تم انتخاب رفيق و رفيقة ، و حضر المؤتمر كل من الرفاق عدد من أعضاء قيادة فرع الحزب و عمار طلاس عضو قيادة الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

البعث ميديا- إدلب- يحيى بزي

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