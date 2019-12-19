لبنان.. عون يُسمي رئيس الحكومة الجديد

كلف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الوزير السابق حسان دياب تأليف الحكومة بعد نيله 69 صوتاً في الاستشارات النيابية.

وتعهد دياب في تصريح له بعد لقائه الرئيس عون وتسلمه قرار تكليفه تشكيل حكومة على مستوى “تطلعات اللبنانيين تحقق مطالبهم وتطمئنهم على مستقبلهم وتنقل البلد من حالة عدم التوازن إلى حالة الاستقرار عبر خطة إصلاحية واقعية تأخذ طريقها إلى التنفيذ سريعاً ولا تبقى حبرا على الورق”.

وقال دياب: “سأعمل جاهدا لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن فالمرحلة دقيقة جدا وحساسة وتتطلب جهدا ونحتاج إلى وحدة وطنية تحصن البلد وتعطي دفعا بعملية الإنقاذ وتعيد الثقة للبنانيين بوطنهم”.

وكانت الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني في قصر بعبدا انتهت في وقت سابق اليوم وحاز دياب 69 صوتا في مقابل 13 صوتا لنواف سلام وصوت واحد لحليمة قعقور.