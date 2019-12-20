السيدة أسماء الأسد تزور مدرسة “نظام للأرمن الأورثوذكس” في بلدة المليحة

بعد أن استهدفتها يد الإرهاب.. أعادت الدولة إعمارها.. وعادت صفوفها وقاعاتها لتضج مجددا بأصوات المدرسين والأطفال، لترجع كما كانت مركزا لنشر العلم بمواجهة ظلام الجهل ومرتزقته.. هي مدرسة “نظام للأرمن الأورثوذكس” في بلدة المليحة بـ ريف دمشق.

المدرسة الوحيدة حاليا في دمشق وريفها التي تعلم اللغة الأرمنية.. زارتها السيدة أسماء الأسد اليوم.. وشاركت أطفالها احتفالهم بمناسبة الأعياد بعد مرور شهر تقريبا على افتتاحها.