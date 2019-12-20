الوحدة يجتاز الاتحاد.. والصدارة تبقى “تشرينية”

اختتمت مساء اليوم المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

حيث حقق فريق الوحدة فوزا مهما على فريق الاتحاد بهدفين لهدف, سجلهما عبد الرحمن بركات في الدقيقة الثالثة ومحمد الحلاق في الدقيقة الـ28 وسجل محمد غباش هدف تقليص الفارق للاتحاد في الدقيقة الـ62.

وعلى ملعب الجلاء بدمشق فاز الجيش على حطين بهدفين لهدف عبر محمد الواكد في الدقيقة الـ30 وثائر كروما في الدقيقة الـ41 وقلص الفارق لحطين سليم سبقجي عند الدقيقة الـ61.

وانتهى لقاء الكرامة مع ضيفه الفتوة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء, لمصلحة الأول سجلها واصل الحسين في الدقيقة الـ24 وزيد غرير في الدقيقة الـ56 وأحمد العمير بالدقيقة الـ70 من علامة الجزاء.

ويدين الشرطة بفوزه على مضيفه الساحل بثلاثة أهداف لهدف لمهاجمه محمد كامل كواية الذي سجل الأهداف الثلاثة “هاتريك” في الدقائق الـ8 والـ19 والـ40 بينما سجل للساحل ياسر إبراهيم من علامة الجزاء بالدقيقة الـ56.

وتغلب الوثبة على مضيفه النواعير بثلاثية نظيفة سجلها محمد وائل الرفاعي بالدقيقة الـ9 وماهر دعبول بالدقيقة الـ25 وإبراهيم العبد الله بالدقيقة الـ74 من علامة الجزاء.

وفاز الطليعة على الجزيرة بأربعة أهداف لهدف فسجل للفائز خالد ديناري في الدقيقتين الـ31 والـ82 ومحمد عبادي بالدقيقة الـ35 وأحمد العمير بالدقيقة الـ96 فيما سجل هدف الجزيرة يلماز عيسى من علامة الجزاء بالدقيقة الـ45.

وحافظ تشرين على صدارته للترتيب بعد فوزه على ضيفه جبلة 2-1 عبر علاء الدالي د.41 ومحمد حمدكو د.90 من علامة الجزاء, وقلص الفارق لجبلة محمد عوض في الوقت بدل الضائع د.94.

وعلى هذه النتائج يتصدر تشرين الترتيب بـ 22 نقطة يليه الوثبة بـ 19 نقطة فالاتحاد والوحدة بـ 17 نقطة فالجيش بـ 16 نقطة فحطين بـ 15.