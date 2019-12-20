حالة الطقس في اليومين القادمين

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يستمر الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وباردا ليلا ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية وخاصة المنطقة الشمالية والوسطى وغوطة دمشق.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…