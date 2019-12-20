دمشق.. احتراق منزل بكامل محتوياته في منطقة المزة

أدى حريق اندلع في منطقة المزة بدمشق صباح اليوم إلى احتراق منزل بكامل محتوياته دون وقوع إصابات بشرية.

وأوضح مصدر في قيادة الشرطة لوكالة سانا أن النيران طالت كامل محتويات المنزل الذي يقع عند طلعة مطعم على كيفك بمنطقة المزة خزان 86 مشيرا إلى أن ساكني المنزل لم يكونوا بداخله عند وقوع الحريق.

ورجح المصدر أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا بانتظار تقرير خبير الحرائق للتحقق من ذلك.

وكان حريق نشب السبت الماضي في منزل بمنطقة المزة “مدرسة 86” بسبب ماس كهربائي.