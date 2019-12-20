قرى جديدة في قبضة الجيش بريف إدلب الجنوبي الشرقي

طهرت وحدات من الجيش العربي السوري قرى ومزارع أم جلال وربيعة وخريبة وشعرة العجايز وبرنان وأم توينة بريف إدلب الجنوبي الشرقي من فلول التنظيمات الإرهابية.

وذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش خاضت منذ فجر اليوم اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” وإرهابيي ما يسمى “أجناد القوقاز” بريف إدلب الجنوبي الشرقي طهرت على أثرها قرى ومزارع أم جلال وربيعة وخريبة وشعرة العجايز وبرنان وأم توينة.

وأسفرت الاشتباكات أيضاً عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحتهم إضافة إلى تدمير عربات مزودة برشاشات ثقيلة للإرهابيين والقضاء على من بداخلها حاولت التقدم نحو نقاط الجيش في محور بلدة الربيعة والشعرة بريف إدلب الجنوبي.

وكانت البلدات والقرى المطهرة تضم مقرات أساسية للتنظيمات الإرهابية كانت تتخذها منطلقاً لاعتداءاتها على المناطق الآمنة وإطلاق الصواريخ على سكان المناطق في ريفي حلب الجنوبي الشرقي وحماة الشمالي ما يسفر عن وقوع شهداء وجرحى.