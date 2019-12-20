موسوي يهاجم بومبيو

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن التصريحات العدائية التي يطلقها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضد إيران تثبت من جديد أنه غير جدير بالمنصب الذي يشغله وأنه ينتمي إلى إدارة تنتهج البلطجة والخداع.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في تصريح اليوم إن بومبيو ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم وقد جاء من رئاسة “منظمة جهنمية” سلوكها الخداع والإطاحة والتعذيب إلى وزارة الخارجية ونقل أفكاره الجهنمية إلى ساحة الدبلوماسية كساحة متحضرة ليس له مكان فيها.

وكانت الإدارة الأمريكية عينت بومبيو مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أي” عام 2017 لينتقل بعدها بنحو عام إلى منصب وزير الخارجية بترشيح ودعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال موسوي إن وزراء الخارجية عادة ما يكونون مؤيدين للسلام والمصالحة والحوار والاحترام بينما يتحدث بومبيو عن البلطجة والخداع والإذلال والإهانة بلغة الغضب والعدوان والجهل والتطرف مشيراً إلى أن المسؤولين الأمريكيين لن يحققوا أي نتيجة بهذه الأساليب لأنهم لم يقدموا للعالم حتى الآن غير سياسة خارجية غير فعالة ومصابة بجنون العظمة والاضطراب والغطرسة.