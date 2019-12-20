فريق طلبة سورية في مصر يحرز المركز الثاني في البطولة الخماسية لكرة القدم

أحرز فريق طلبة سورية في مصر المركز الثاني في البطولة الخماسية لكرة القدم للطلاب الوافدين والتي أقيمت على استاد كلية الهندسة في جامعة عين شمس المصرية بمشاركة فرق من اليمن والسودان وفلسطين وأفغانستان وإندونيسيا وموريتانيا وجيبوتي وإريتيريا وميانمار وكازاخستان وتشاد.

واستطاع فريق طلبة سورية الفوز على نظيره اليمني 6-2 وعلى فريق أفغانستان 7-صفر وفي الدور نصف النهائي فاز على منتخب كازاخستان 3-1 وخسر في المباراة النهائية أمام منتخب جيبوتي 3-5 وحصل حارس مرمى فريقنا عبد القادر شحادة على كأس أفضل حارس مرمى في البطولة.

وقال رئيس مكتب النشاط الطلابي بالاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع مصر ومدرب الفريق عبد الله الجنيد في تصريح لـ “سانا”: إن “فريقنا شارك في البطولة بروح رياضية عالية حازت إعجاب الجميع ورفع علم الوطن وأرسل من خلال البطولة رسالة سلام ومحبة” مشيراً إلى أن الأداء الرائع للفريق وفوزه بالمركز الثاني أكد للجميع أن سورية صامدة وقوية بأبنائها وكوادرها في أي مكان يوجدون فيه.

بدوره أوضح كابتن الفريق معلا إبراهيم أن الفريق شارك في البطولة رافعاً اسم الوطن “فلا يمكن أن تكون هناك فعالية نستطيع المشاركة فيها ورفع علم وطننا ولا نفعل” وأن الروح الرياضية التي تميز بها فريقنا مستمدة من رسالتنا للعالم بأن سورية أرض السلام والصمود وأن ما يحاك ضدها لن يؤثر عليها بل تنتصر على أعدائها وتستمر رسالتها.

ومثل فريق طلبة سورية كل من اللاعبين عبد الله الجنيد ومعلا إبراهيم وهاني أشرم وعبد الغني فتوح وأحمد محمد وفاضل شاوي وعبد الرحمن محمد أنيس وعبد القادر شحادة.