رسمياً.. انشيلوتي مدرباً لغريم ليفربول

أعلن إيفرتون الإنجليزي رسميًا، اليوم السبت، تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لنابولي.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن أنشيلوتي وقع على عقد مدته 4 مواسم ونصف لقيادة التوفيز.

وأشارت إلى أن المدرب السابق لنابولي سيتواجد اليوم السبت، في مدرجات ملعب جوديسون بارك، لمتابعة مباراة آرسنال، ضمن مباريات الجولة 18 للبريميرليج.

وبالتالي سوف يستمر دنكان فيرجسون في عمله كمدير فني مؤقت، على أن يتولى أنشيلوتي المسؤولية بدءًا من المباراة المقبلة أمام بيرنلي.

وسيعاون فيرجسون ودافيد نجل أنشيلوتي، المدرب الإيطالي في عمله بالجهاز الفني لإيفرتون.