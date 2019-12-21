مهرجان الجولان للشعر .. في القنيطرة

خاص – البعث ميديا | سوار ديب
تقيم مديرية الثقافة في القنيطرة مهرجان الجولان للشعر، وذلك على مسرح المركز الثقافي، وبرعاية من الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة.
برنامج المهرجان:
اليوم الأول:
– عرض فيديو “أنا الجولان ماضي ومستقبل”.
– عرض فني (فرقة جبا).
– أصبوحة شعرية لكل من: أحلام بناوي – حسام المقداد – فائز الحداد – جمال المصري – أمير الرجب.
– ندوة نقدية في القراءات الشعرية بحضور د. أحمد علي أحمد – د.جمال أبو سمرة.
– افتتاح لوحة بعنوان “بانوراما الحياة في الجولان”.
اليوم الثاني:
– أصبوحة شعرية لكل من: د.ثائر زين الدين – ابراهيم عباس الياسين – جابر أبو حسيسين.
– ندوة نقدية في القراءات الشعرية لكل من: د.غسان غنيم – د. أحمد علي أحمد.
اليوم الثالث :
– أصبوحة شعرية لكل من: د.نزار بريك الهندي – صقر عليشي .
– ندوة نقدية في القراءات الشعرية لكل من: د.ياسر شنيور- د.جمال أبو سمرة.
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