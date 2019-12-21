مهرجان الجولان للشعر .. في القنيطرة

خاص – البعث ميديا | سوار ديب

تقيم مديرية الثقافة في القنيطرة مهرجان الجولان للشعر، وذلك على مسرح المركز الثقافي، وبرعاية من الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة.

برنامج المهرجان:

اليوم الأول:

– عرض فيديو “أنا الجولان ماضي ومستقبل”.

– عرض فني (فرقة جبا).

– أصبوحة شعرية لكل من: أحلام بناوي – حسام المقداد – فائز الحداد – جمال المصري – أمير الرجب.

– ندوة نقدية في القراءات الشعرية بحضور د. أحمد علي أحمد – د.جمال أبو سمرة.

– افتتاح لوحة بعنوان “بانوراما الحياة في الجولان”.

اليوم الثاني:

– أصبوحة شعرية لكل من: د.ثائر زين الدين – ابراهيم عباس الياسين – جابر أبو حسيسين.

– ندوة نقدية في القراءات الشعرية لكل من: د.غسان غنيم – د. أحمد علي أحمد.

اليوم الثالث :

– أصبوحة شعرية لكل من: د.نزار بريك الهندي – صقر عليشي .

– ندوة نقدية في القراءات الشعرية لكل من: د.ياسر شنيور- د.جمال أبو سمرة.