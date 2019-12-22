الكيان الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

في سلسلة انتهاكاته المستمرة، قام طيران الاحتلال الإسرائيلي بخرق للأجواء اللبنانية ونفذ تحليقا فوق أغلب المناطق.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم: إن أربع طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وعاليه والبقاع الغربي وصولا إلى كل المناطق اللبنانية ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة.

وأضاف البيان أن خرق زورقين حربيين إسرائيليين المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة حيث أقدم عناصرهما على إلقاء قنبلة صوتية لافتا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”.